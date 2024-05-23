Источник: «Бавария» не может договориться с «Бернли» о переходе Компани

согласовала контракт с, который станет новым главным тренером мюнхенской команды.

По информации журналиста Кристиана Фалька, назначение задерживается из-за сложных переговоров с «Бернли».

Английский клуб хочет получить за бельгийского специалиста 20 миллионов евро, тогда как «Бавария» предлагает в два раза меньше.

В сезоне-2023/2024 «Бернли» под руководством Компани занял предпоследнее место в английской Премьер-лиге и вылетел в Чемпионшип.

Ранее «Бавария» не смогла договориться с Хаби Алонсо, который решил остаться в «Байере», с главным тренером сборной Германии Юлианом Нагельсманном и с наставником сборной Австрии Ральфом Рангником, а также отказалась от возвращения Ханса-Дитера Флика.