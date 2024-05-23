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    Источник: «Бавария» не может договориться с «Бернли» о переходе Компани

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    «Бавария» согласовала контракт с Венсаном Компани, который станет новым главным тренером мюнхенской команды.

    Венсан Компани
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    Венсан Компани

    По информации журналиста Кристиана Фалька, назначение задерживается из-за сложных переговоров с «Бернли».

    Английский клуб хочет получить за бельгийского специалиста 20 миллионов евро, тогда как «Бавария» предлагает в два раза меньше.

    В сезоне-2023/2024 «Бернли» под руководством Компани занял предпоследнее место в английской Премьер-лиге и вылетел в Чемпионшип.

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