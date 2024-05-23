ФутболХоккейЧМ-2024ТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Адемола ЛукманФинал имени Лукмана. «Аталанта» показала «Байеру», что никто не идеален
  • 10:51
    • Италия может быть представлена в ЛЧ шестью клубами
    Все новости спорта

    Гаджиев рассказал о планах «Динамо» после выхода в РПЛ

    Футбол Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ Динамо-Махачкала ФНЛ — Первая лига Футбол России
    Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал, как будет проходить трансферная кампания клуба после выхода в РПЛ.

    Гаджи Гаджиев (в центре)
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Гаджи Гаджиев (в центре)

    «В новом сезоне масштабного усиления не планируем. Для этого нужен другой бюджет. Планируем сохранить состав, пополнить его небольшой группой игроков. Как это принято говорить — точечно усилиться», — сказал Гаджиев в эфире международного спортивного радио «Движение».

    Календарь и таблица ФНЛ

    За тур до конца Первой лиги махачкалинское «Динамо» обеспечило себе впервые в истории выход в РПЛ.

    Сейчас на портале Transfermarkt стоимость состава «бело-голубых» составляет € 7,43 млн

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Словакия даст бой одним из главных претендентов на золото?
  • Канада — Словакия. Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • Свою безупречную серию Швеция продолжит и в плей-офф?
  • Швеция — Финляндия. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • США и Чехия перенасытят игру голами?
  • США — Чехия. Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.18
  • Экспресс дня 23 мая
  • Сегодня в 21:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Канада — Словакия
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:20
    •  1.95
  • Прогноз на матч Швеция — Финляндия
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:20
    •  1.87
  • Прогноз на матч США — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:20
    •  2.16
  • Прогноз на матч Швейцария — Германия
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:20
    •  2.27
  • Прогноз на матч Дженоа — Болонья
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Жирона — Гранада
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бохум — Фортуна
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шевченко — Коболли
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры