Гаджиев рассказал о планах «Динамо» после выхода в РПЛ

Президент махачкалинского «Динамо»рассказал, как будет проходить трансферная кампания клуба после выхода в РПЛ.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Гаджи Гаджиев (в центре) Фото: radiomovement.ru

«В новом сезоне масштабного усиления не планируем. Для этого нужен другой бюджет. Планируем сохранить состав, пополнить его небольшой группой игроков. Как это принято говорить — точечно усилиться», — сказал Гаджиев в эфире международного спортивного радио «Движение».

Календарь и таблица ФНЛ

За тур до конца Первой лиги махачкалинское «Динамо» обеспечило себе впервые в истории выход в РПЛ.

Сейчас на портале Transfermarkt стоимость состава «бело-голубых» составляет € 7,43 млн