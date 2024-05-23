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    «Барселона» нашла замену Хави

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    Руководство «Барселоны» определилось с кандидатурой нового главного тренера.

    Ханс-Дитер Флик
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    Ханс-Дитер Флик

    В ближайшее время пост главного тренера «Барселоны» займет Ханс-Дитер Флик, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

    По данным источника, каталонский клуб достиг принципиальной договоренности с немецким специалистом.

    Контракт Флика с «Барсой» будет рассчитан на два года, сообщает испанское издание AS.

    Флик заменит в «Барселоне» Хави, у которого снова возникли разногласия с руководством «Барселоны».

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    • Сообщалось, что «Барселона» решила прекратить сотрудничество с Хави из-за его заявлений о финансовом состоянии клуба.

    Напомним, Флик ранее возглавлял «Баварию» и сборную Германии.

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