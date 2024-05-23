«Барселона» нашла замену Хави

Руководствоопределилось с кандидатурой нового главного тренера.

В ближайшее время пост главного тренера «Барселоны» займет Ханс-Дитер Флик, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По данным источника, каталонский клуб достиг принципиальной договоренности с немецким специалистом.

Контракт Флика с «Барсой» будет рассчитан на два года, сообщает испанское издание AS.

Флик заменит в «Барселоне» Хави, у которого снова возникли разногласия с руководством «Барселоны».

Сообщалось, что «Барселона» решила прекратить сотрудничество с Хави из-за его заявлений о финансовом состоянии клуба.

Напомним, Флик ранее возглавлял «Баварию» и сборную Германии.