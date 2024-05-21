«Тоттенхэм» планирует подписать как минимум трех игроков

Айван Тони Фото: globallookpress.com
По информации ESPN, об этом руководство «Тоттенхэма» попросил главный тренер команды Эндж Постекоглу.
Источник утверждает, что в список трансферных целей лондонского клуба входит нападающий «Брентфорда» Айван Тоуни.
Ранее сообщалось, что «Брентфорд» потребует за 28-летнего футболиста не менее 50 миллионов фунтов.
Тоуни провел в текущем чемпионате Англии 17 матчей, забил четыре мяча и сделал две результативные передачи.
Напомним, Тоуни пропустил первую половину сезона из-за дисквалификации за нарушение регламента АПЛ о ставках.