«Тоттенхэм» планирует подписать как минимум трех игроков

в межсезонье может приобрести как минимум трех футболистов.

По информации ESPN, об этом руководство «Тоттенхэма» попросил главный тренер команды Эндж Постекоглу.

Источник утверждает, что в список трансферных целей лондонского клуба входит нападающий «Брентфорда» Айван Тоуни.

Ранее сообщалось, что «Брентфорд» потребует за 28-летнего футболиста не менее 50 миллионов фунтов.

Тоуни провел в текущем чемпионате Англии 17 матчей, забил четыре мяча и сделал две результативные передачи.

Напомним, Тоуни пропустил первую половину сезона из-за дисквалификации за нарушение регламента АПЛ о ставках.