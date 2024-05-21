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    Игроки «Динамо» Бальбуэна и Бителло — в символической сборной 29 тура РПЛ

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    Стала известна символическая сборная 29-го тура российской Премьер-лиги по версии WhoScored.

    Фабиан Бальбуэна
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    Фабиан Бальбуэна

    Символическая сборная РПЛ 29-го тура:

    Вратарь: Илья Лантратов (7,9, «Локомотив»);

    Защитники: Яхья Аттият-аллах (7,5, «Сочи»), Фабиан Бальбуэна (8,6, «Динамо»), Матиас Перес (8,3, «Оренбург»), Итало (7,5, «Урал»);

    Полузащитники: Бителло (8,6, «Динамо»), Кирилл Щетинин (8,4, «Ростов»), Иван Башич (8,3, «Оренбург»), Химми Марин (7,9, «Оренбург»);

    Нападающие: Тамерлан Мусаев (8,8, ЦСКА), Матео Кассьерра (10,0, «Зенит»).

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