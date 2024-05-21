Игроки «Динамо» Бальбуэна и Бителло — в символической сборной 29 тура РПЛ

Фабиан Бальбуэна Фото: globallookpress.com
Символическая сборная РПЛ 29-го тура:
Вратарь: Илья Лантратов (7,9, «Локомотив»);
Защитники: Яхья Аттият-аллах (7,5, «Сочи»), Фабиан Бальбуэна (8,6, «Динамо»), Матиас Перес (8,3, «Оренбург»), Итало (7,5, «Урал»);
Полузащитники: Бителло (8,6, «Динамо»), Кирилл Щетинин (8,4, «Ростов»), Иван Башич (8,3, «Оренбург»), Химми Марин (7,9, «Оренбург»);
Нападающие: Тамерлан Мусаев (8,8, ЦСКА), Матео Кассьерра (10,0, «Зенит»).
После 29-и туров «Динамо» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 56-ю очками в активе. На 2-й позиции располагается «Зенит» (54 балла), а 3-ку лидеров замыкает «Краснодар» (53).