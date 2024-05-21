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    «Химки» заинтересованы в подписании Джикии

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    Инвестор подмосковных «Химок», бизнесмен Туфан Садыгов признался, что хотел бы подписать защитника «Спартака» Георгия Джикию.

    Георгий Джикия
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    Георгий Джикия

    Ранее стало известно, что Джикия покинет «Спартак» сразу после завершения сезона.

    «Не знаю, насколько интересно Джикии будет играть в "Химках". Но почему бы и нет? Такого игрока мы бы хотели получить.

    На мой взгляд, это один из лучших защитников в стране. Мы бы точно от него не отказались», — приводит слова Садыгова «Матч ТВ».

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    • Джикия перешел в «Спартак» в 2017 году из «Амкара». Вместе с красно-белыми он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

    В текущем сезоне Джикия провел в чемпионате России семь матчей, в которых не отметился результативными действиями.

    Напомним, в следующем сезоне «Химки» будут выступать в российской Премьер-лиге.

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