«Химки» заинтересованы в подписании Джикии

Инвестор подмосковных «Химок», бизнесменпризнался, что хотел бы подписать защитника «Спартака»

Ранее стало известно, что Джикия покинет «Спартак» сразу после завершения сезона.

«Не знаю, насколько интересно Джикии будет играть в "Химках". Но почему бы и нет? Такого игрока мы бы хотели получить.

На мой взгляд, это один из лучших защитников в стране. Мы бы точно от него не отказались», — приводит слова Садыгова «Матч ТВ».

Джикия перешел в «Спартак» в 2017 году из «Амкара». Вместе с красно-белыми он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

В текущем сезоне Джикия провел в чемпионате России семь матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Напомним, в следующем сезоне «Химки» будут выступать в российской Премьер-лиге.