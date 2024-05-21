«Химки» заинтересованы в подписании Джикии

Георгий Джикия Фото: globallookpress.com
Ранее стало известно, что Джикия покинет «Спартак» сразу после завершения сезона.
«Не знаю, насколько интересно Джикии будет играть в "Химках". Но почему бы и нет? Такого игрока мы бы хотели получить.
На мой взгляд, это один из лучших защитников в стране. Мы бы точно от него не отказались», — приводит слова Садыгова «Матч ТВ».
Джикия перешел в «Спартак» в 2017 году из «Амкара». Вместе с красно-белыми он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России.
В текущем сезоне Джикия провел в чемпионате России семь матчей, в которых не отметился результативными действиями.
Напомним, в следующем сезоне «Химки» будут выступать в российской Премьер-лиге.