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    «Байер» опубликовал заявку команды на финал Лиги Европы

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    Пресс-служба «Байера» опубликовала заявку на финальный матч Лиги Европы против «Аталанты».

    Виктор Бонифейс — нападающий «Байера»
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    Виктор Бонифейс — нападающий «Байера»

    Расширенный состав «Байера» на финальный матч:

    Вратари: Градецки, Коварж, Ломб.

    Защитники: Станишич, Инкапиэ, Та, Коссуну, Тапсоба, Артур, Фримпонг, Гримальдо.

    Полузащитники: Хофманн, Андрих, Виртц, Паласиос, Пуэрта, Джака.

    Нападающие: Иглесиас, Шик, Телла, Бонифейс, Адли, Гложек.

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    • Напомним, что финальный матч Лиги Европы между «Байером» и «Аталантой» состоится завтра, 22-го мая в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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