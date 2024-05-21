«Байер» опубликовал заявку команды на финал Лиги Европы

Виктор Бонифейс — нападающий «Байера» Фото: globallookpress.com
Расширенный состав «Байера» на финальный матч:
Вратари: Градецки, Коварж, Ломб.
Защитники: Станишич, Инкапиэ, Та, Коссуну, Тапсоба, Артур, Фримпонг, Гримальдо.
Полузащитники: Хофманн, Андрих, Виртц, Паласиос, Пуэрта, Джака.
Нападающие: Иглесиас, Шик, Телла, Бонифейс, Адли, Гложек.
Напомним, что финальный матч Лиги Европы между «Байером» и «Аталантой» состоится завтра, 22-го мая в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.