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    Голкипера «Зенита» не волнует мнение болельщиков из других клубов

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    Вратарь «Зенита» Денис Адамов заявил, что чувствует поддержку со стороны болельщиков «сине-бело-голубых» в Санкт-Петербурге.

    Денис Адамов
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    Денис Адамов

    «Многие устали от чемпионств "Зенита"? У нас есть свои болельщики, свои семьи, есть потрясающий город Санкт‑Петербург, где все поддерживают нас.

    Для своих мы хотим только побеждать, а что думают болельщики других клубов о нас, никак не волнует, — приводит слова Адамова "Матч ТВ".

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    • После 29-и туров "Зенит" занимает 2-е место в таблице РПЛ с 54 очками в активе, отставая от "Динамо" на 2 балла. В следующем матче команда Сергея Семака сыграет против "Ростова" 25-го мая.

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