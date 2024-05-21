Голкипера «Зенита» не волнует мнение болельщиков из других клубов

Вратарьзаявил, что чувствует поддержку со стороны болельщиков «сине-бело-голубых» в Санкт-Петербурге.

«Многие устали от чемпионств "Зенита"? У нас есть свои болельщики, свои семьи, есть потрясающий город Санкт‑Петербург, где все поддерживают нас.

Для своих мы хотим только побеждать, а что думают болельщики других клубов о нас, никак не волнует, — приводит слова Адамова "Матч ТВ".

После 29-и туров "Зенит" занимает 2-е место в таблице РПЛ с 54 очками в активе, отставая от "Динамо" на 2 балла. В следующем матче команда Сергея Семака сыграет против "Ростова" 25-го мая.