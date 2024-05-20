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    «Торпедо» и «Шинник» сыграли вничью

    «Торпедо» — «Шинник»: счет матча 1:1 (0:0), обзор голов

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    В матче 33-го тура Первой лиги по футболу московское «Торпедо» и ярославский «Шинник» завершили встречу вничью со счетом 1:1.

    Георгий Гонгадзе сейчас играет за «Торпедо»
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    Георгий Гонгадзе сейчас играет за «Торпедо»

    Оба мяча были забиты после перерыва. На 52-й минуте счет открыл полузащитник гостей Василий Алейников, а на 79-й минуте счет сравнял Георгий Гонгадзе.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Торпедо — Шинник 1:1
    Голы: 0:1 Василий Алейников (52'), 1:1 Георгий Гонгадзе (79') Торпедо: Виталий Ботнарь, Сергей Бородин, Иван Кузьмичёв, Боян Роганович, Глеб Шевченко, Руслан Червяков, Александр Иваньков, Владимир Москвичёв, Ираклий Манелов, Даниил Шамкин, Илья Стефанович Шинник: Александр Довбня, Седрик Гогуа, Андрей Семёнов, Эдуард Валиахметов, Василий Алейников, Данила Сухомлинов, Вячеслав Зинков, Игорь Андреев, Артем Малахов, Saus V., Zagre B. Предупреждения: Эдуард Валиахметов (81'), Василий Алейников (86'), (89')

    Календарь и таблица ФНЛ

    После этого матча «Шинник» идет на седьмом месте в Первой лиге с 48 очками, а «Торпедо» (43) на десятой строчке.

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