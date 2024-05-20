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    Степашин: Личка сказал, что «Динамо» будет играть на победу в матче с «Краснодаром»

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    Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин высказался о предстоящем матче с «Краснодаром» в 30-м туре РПЛ.

    Сергей Степашин
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    Сергей Степашин

    «Динамо» достаточно не проиграть в матче с «Краснодаром», чтобы стать чемпионом России.

    «Раскрою маленькую тайну. Мы вчера с Марцелом Личкой переговорили на эту тему. Он мне, кстати, футболку подарил сразу после матча. Я ему сказал: "Только не играть на ничью".

    У нас и в сборной были проблемы. Играя на ничью, никогда не выигрываешь. Он говорит: "Да нет, будем играть на победу". Это первое.

    А второе, где-то с месяц назад мы с Сергеем Николаевичем Галицким обсуждали футбольную тему. Я глубоко уважаю этого человека, не только как человека, который создал "Краснодар", но и просто как замечательного бизнесмена, делающего все своими руками. Он говорит: "Такое было бы счастье, если бы 25-го числа 'Динамо' и 'Краснодар' сыграли за первенство страны. Вот это было бы здорово".

    Все в наших руках. Мы ничем не слабее "Краснодара". А разговоры о том, что будем играть на чужом поле, что ж, там придет полный стадион, который будет болеть за футбол, я надеюсь. Есть шанс. 48 лет, как "Динамо" не становилось чемпионом страны. На мой взгляд, время пришло.

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    • А с другой стороны, не дай бог, если мы проиграем, и сравняемся по очкам с "Краснодаром", то именно он займет первое место по личным встречам. И я бы, честно говоря, поменял правила.

    Календарь и таблица РПЛ

    В свое время было так: если равные очки, то за первое место надо проводить дополнительный золотой матч. Но надеюсь, все-таки на хороший результат в Краснодаре. Об одном жалею, что долететь сложно до Краснодара», — приводит слова Степашина «Комсомольская правда».

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