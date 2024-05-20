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    Орлов объяснил, почему «Зенит» обыграл «Ахмат» с разгромным счетом

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    Известный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Ахматом» (5:1) в 29-м туре РПЛ.

    Геннадий Орлов
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    Геннадий Орлов

    Все пять мячей в ворота «Ахмата» в этом матче забил нападающий «Зенита» Матео Кассьерра.

    «"Зенит" крупно победил в Грозном. Надо признать, что "Ахмат" сыграл не лучший свой матч. Но хозяев можно отчасти понять. Ведь как надо действовать против питерцев? С полной самоотдачей прессинговать с первой по 90-ю минуту. Чаще всего применяется в таких случаях зонный прессинг, когда любого соперника прихватывают намертво. Это скорее баскетбольный термин, но и в футболе он тоже используется. Вспомните тотальный футбол Ринуса Михелса. Все оттуда пошло.

    Но для такой манеры игры нужно много сил, предельная концентрация. А подопечные Адиева решили задачу, одержали пять побед кряду, здорово поднялись в таблице, стали героями. В итоге просто оказались не готовы к такой борьбе против команды Семака. Ну и гостям где-то повезло, что так рано был забит первый мяч. Из ничего.

    Конечно, сказалось отсутствие Шелии. Он и вратарь добротный, и четко руководит обороной. У него есть эта необходимая харизма. Настоящий лидер! Это потеря.

    Кассьерра поймал кураж, забил пять! Мог и шестой, но решил поделиться голевым счастьем с Сергеевым. Показал свой уровень.

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    • "Зенит" мне понравился предельной собранностью. Вендел сыграл на приличном уровне. А вот к Барриосу и Клаудиньо определенные вопросы все же есть. Особенно к колумбийцу. Многовато теряет мяч, отдает не туда. Вчера его "обокрали", но он в последний момент исправился. И такие вещи происходят достаточно часто. Не знаю... Может, немного снизил к себе требования? Но тот факт, что его сейчас не вызывают в национальную сборную, о чем-то ведь говорит, правда? Нет, он, конечно, старается, вчера к нему перешла капитанская повязка после замены Дугласа. Но все равно что-то не то...

    Очень высокий процент реализации моментов. 5 забитых мячей, ну и, наверное, еще 2-3 шанса было у питерцев. Главная причина такого результата — недонастрой "Ахмата" и предельная собранность "Зенита". Хозяевам не хватило запала и Шелии. Вчера зенитовская атака сыграла примерно на своем привычном уроне», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

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