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    Золото РПЛ найдет своего владельца в 30-м туреНа троих. «Динамо», «Зенит» и «Краснодар» разыграют титул в 30-м туре
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    Колыванов: Не представляю, как психологически выходить на матч «Краснодар» — «Динамо»

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    Бывший футболист сборной России Игорь Колыванов поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Краснодаром» и «Динамо» в 30-м туре РПЛ.

    Игорь Колыванов
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    Игорь Колыванов

    «Динамо» достаточно не проиграть в матче с «Краснодаром», чтобы стать чемпионом России.

    «Сложно сказать, за счет чего "Динамо" и "Краснодар" могут обыграть друг друга. Обе команды претендуют на чемпионство в РПЛ. У всех команд была непростая концовка сезона.

    Мы пришли к тому, что три команды борются за первое место. Могут быть разные расклады. Если "Зенит" выигрывает, а "Динамо" проигрывает, то "Зенит" — чемпион. Если "Динамо" играет вничью или выигрывает, то "Динамо" становится чемпионом.

  • На троих. «Динамо», «Зенит» и «Краснодар» разыграют титул в 30-м туре
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    • Я не представляю, как психологически выходить на такой матч. Динамовцы понимают, что нужно ставить финальную точку, чтобы занять первое место. 50 лет команда не становилась чемпионом. Хочется, чтобы "Динамо" после такой долгой паузы заняло первое место. Но реалии таковы, что играют в Краснодаре — придет полный стадион и будет сумасшедшая поддержка болельщиков. Нужно иметь силу и характер, чтобы выстоять под таким напором.

    Но у "Динамо" есть характер — они это продемонстрировали в последних матчах, вытаскивая игры в безнадёжных ситуациях. Будет непросто для всех. Первое место решится в матче "Краснодар" — "Динамо", потому что "Зенит" будет ждать результата этого матча», — приводит слова Колыванова «Чемпионат».

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