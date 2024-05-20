Сборная Хорватии назвала расширенный состав на Евро-2024

«Цыганский король» пал. Усик преподнес Фьюри урок и стал лучшим тяжеловесом планеты

Александр Усик доказал, что габариты не всегда имеют значение. Разница в весе в 15 кг не помешала украинцу сотворить историю в бою с Фьюри