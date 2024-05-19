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    «Спартак» — «Рубин»: стартовые составы команд на матч 29-го тура РПЛ

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    Сегодня, 19 мая, состоится матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встретятся московский «Спартак» и казанский «Рубин». Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

    Александр Соболев
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    Александр Соболев

    В качестве главного арбитра встречи выступит Владимир Москалёв из Воронежа. Матч начнётся в 14:15 мск.

    Стартовые составы команд.

    «Спартак»: Максименко, Джикия (к), Чернов, Дуарте, Зобнин, Хлусевич, Умяров, Мартинс, Медина, Бонгонда, Соболев.

    «Рубин»: Дюпин, Мартынович (к), Кабутов, Грицаенко, Рожков, Вуячич, Зотов, Рыбус, Рахмоналиев, Вада, Даку.

    Прогноз на матч «Спартак» — «Рубин» доступен по ссылке.

    После 28 туров чемпионата России «Спартак» набрал 46 очков и занимает пятое место. «Рубин» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработал 41 очко и располагается на седьмой строчке.

    Календарь и таблица РПЛ

    В первом круге московский клуб разгромил «Рубин» со счётом 4:1.

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