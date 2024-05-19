«Спартак» — «Рубин»: стартовые составы команд на матч 29-го тура РПЛ

Сегодня, 19 мая, состоится матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встретятся московскийи казанский. Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

В качестве главного арбитра встречи выступит Владимир Москалёв из Воронежа. Матч начнётся в 14:15 мск.

Стартовые составы команд.

«Спартак»: Максименко, Джикия (к), Чернов, Дуарте, Зобнин, Хлусевич, Умяров, Мартинс, Медина, Бонгонда, Соболев.

«Рубин»: Дюпин, Мартынович (к), Кабутов, Грицаенко, Рожков, Вуячич, Зотов, Рыбус, Рахмоналиев, Вада, Даку.

Прогноз на матч «Спартак» — «Рубин» доступен по ссылке.

После 28 туров чемпионата России «Спартак» набрал 46 очков и занимает пятое место. «Рубин» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработал 41 очко и располагается на седьмой строчке.

Календарь и таблица РПЛ

В первом круге московский клуб разгромил «Рубин» со счётом 4:1.