«Спартак» — «Рубин»: стартовые составы команд на матч 29-го тура РПЛ

Александр Соболев Фото: globallookpress.com
В качестве главного арбитра встречи выступит Владимир Москалёв из Воронежа. Матч начнётся в 14:15 мск.
Стартовые составы команд.
«Спартак»: Максименко, Джикия (к), Чернов, Дуарте, Зобнин, Хлусевич, Умяров, Мартинс, Медина, Бонгонда, Соболев.
«Рубин»: Дюпин, Мартынович (к), Кабутов, Грицаенко, Рожков, Вуячич, Зотов, Рыбус, Рахмоналиев, Вада, Даку.
Прогноз на матч «Спартак» — «Рубин» доступен по ссылке.
После 28 туров чемпионата России «Спартак» набрал 46 очков и занимает пятое место. «Рубин» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработал 41 очко и располагается на седьмой строчке.
В первом круге московский клуб разгромил «Рубин» со счётом 4:1.