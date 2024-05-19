Игнашевич: Нет никаких претензий и вопросов к ребятам

Главный тренерподвел итог матча против(1:2).

«Голов не хватило. "Спартак" в Ростове хорошо показал, как можно забивать в быстрых контратаках.

Нет никаких претензий и вопросов к ребятам. Молодцы, старались. Но хотелось бы реализовывать моменты.

"Ростов" хорошая команда. И дома играет очень интенсивно, агрессивно. Не только у нас проблемы были. Мы держали этот темп, создавали моменты. Но чтобы набирать очки, нужно забивать такие эпизоды», — приводит слова Игнашевича «Матч ТВ».

Благодаря этой победе «Ростов» смог набрать 43 очка и поднялся на шестое место в турнирной таблице. У «Балтики» осталось 26 баллов и предпоследняя, 15-я позиция.