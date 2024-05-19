Чавес: Не ожидал, что с «Динамо» буду бороться за чемпионство так рано

Полузащитниквысказался о возможном чемпионстве «бело-голубых» в нынешнем сезоне РПЛ.

«Если честно, не ожидал, что с "Динамо" буду бороться за чемпионство так рано. Поживём и увидим, но у нас есть всё для того, чтобы стать чемпионами. Я этого жду.

Конечно, собираюсь посмотреть матч "Зенита". Может, соберёмся вместе», — сказал Чавес Чемпионату.

После 29-и туров «Динамо» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 56-ю очками в активе, опережая «Краснодар» на 3 балла. В последнем туре чемпионата России эти команды сыграют между собой 25-го мая в 16:30 мск.