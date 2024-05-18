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    Галактионов: Нам был важен результат, мы его добились

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    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итог матча против «Факела» (2:0).

    Михаил Галактионов
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    Михаил Галактионов

    «Акцентировали внимание на том, что у "Факела" очень организованная и боевая команда, которая потрепала нервы очень многим клубам, и не надо смотреть на то, что они идут внизу турнирной таблицы. Нам был важен результат, мы его добились. В первом тайме у "Локомотива" не всё получалось, было очень много лёгких потерь, мы допускали много ударов по своим воротам. Лантратов — большой молодец, очень помог команде и выручил», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

    После этого матча у «Локомотива» стало 50 очков, он пока четвертый. «Факел» (29) — 11-й.

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