Галактионов: Нам был важен результат, мы его добились

Главный тренерподвел итог матча против(2:0).

«Акцентировали внимание на том, что у "Факела" очень организованная и боевая команда, которая потрепала нервы очень многим клубам, и не надо смотреть на то, что они идут внизу турнирной таблицы. Нам был важен результат, мы его добились. В первом тайме у "Локомотива" не всё получалось, было очень много лёгких потерь, мы допускали много ударов по своим воротам. Лантратов — большой молодец, очень помог команде и выручил», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

После этого матча у «Локомотива» стало 50 очков, он пока четвертый. «Факел» (29) — 11-й.