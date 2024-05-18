Алип: Желаю Адиеву удачи, а «Зениту» — победы в предстоящей игре с «Ахматом»

Нуралы Алип Фото: globallookpress.com
«Слежу ли за успехами Адиева в "Ахмате"? Конечно. Он назначался как раз во время перерыва на сборные. Хочу пожелать ему удачи, а нам — победы в предстоящей игре с "Ахматом".
Если выйду на поле, этот матч будет для меня принципиальным. Но нам в любом случае надо выигрывать все матчи. Оставшиеся две игры — самые принципиальные», — сказал Алип «Чемпионату».
Напомним, матч «Ахмат» — «Зенит» пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.
После 28 туров чемпионата России «Зенит» набрал 51 очко и занимает второе место. «Ахмат» после аналогичного количества матчей РПЛ заработал 35 очков и располагается на 10-й строчке.