Постекоглу высказался о праздновании фанатами «Тоттенхэма» гола в ворота своей команды

Главный тренеррассказал об ощущениях после того, как фанаты «шпор» праздновали гол в ворота своей же команды в матче 34-го тура АПЛ с(0:2).

«Это, наверное, худший опыт, который я когда-либо переживал как тренер во время игры…

Как только я понял, что ошибся в оценке того, какой будет атмосфера и как люди будут это воспринимать, у меня возникла настоящая тревога о том, что произойдет, если "Манчестер Сити", лучшая команда в мире, которая легко расправлялась с командами до этого… что если мы сыграем так хорошо, как можем, но они все равно победят нас 0-5…

Меня бросило в холодный пот из-за мысли, что люди будут ставить под сомнение мою честность. Мы знаем, что в социальных сетях это бы произошло, и мне пришлось бы стоять здесь и пытаться защищаться», — сказал Постекоглу журналисту Бену Якобсу.

После 37-и туров «Тоттенхэм» занимает 5-е место в таблице АПЛ с 63 очками в активе.