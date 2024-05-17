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    Постекоглу высказался о праздновании фанатами «Тоттенхэма» гола в ворота своей команды

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    Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу рассказал об ощущениях после того, как фанаты «шпор» праздновали гол в ворота своей же команды в матче 34-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (0:2).

    Ангелос Постекоглу
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    Ангелос Постекоглу

    «Это, наверное, худший опыт, который я когда-либо переживал как тренер во время игры…

    Как только я понял, что ошибся в оценке того, какой будет атмосфера и как люди будут это воспринимать, у меня возникла настоящая тревога о том, что произойдет, если "Манчестер Сити", лучшая команда в мире, которая легко расправлялась с командами до этого… что если мы сыграем так хорошо, как можем, но они все равно победят нас 0-5…

    Меня бросило в холодный пот из-за мысли, что люди будут ставить под сомнение мою честность. Мы знаем, что в социальных сетях это бы произошло, и мне пришлось бы стоять здесь и пытаться защищаться», — сказал Постекоглу журналисту Бену Якобсу.

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