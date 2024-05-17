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    Антонио оценил игру нападающего «Челси» Палмера

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    Нападающий «Вест Хэма» Микаил Антонио высказался об игре форварда «Челси» Коула Палмера в нынешнем сезоне АПЛ.

    Коул Палмер — нападающий «Челси»
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    Коул Палмер — нападающий «Челси»

    «Он провел невероятный сезон. Все говорили: "Какого черта 'Челси' выкинул 40 миллионов фунтов на кого-то, кто даже не зарекомендовал себя в Премьер-лиге?" Он доказал, что в этом нет необходимости», — заявил Антонио BBC.

    Напомним, что Палмер пополнил составе «Челси» летом 2023-го года, перейдя из «Манчестер Сити».

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    • В нынешнем сезоне форвард провел 33 матча за «синих» в АПЛ, забил 22 гола и сделал 10 голевых передач. Действующий контракт Палмера с «Челси» рассчитан до лета 2030- го года.

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