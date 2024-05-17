Антонио оценил игру нападающего «Челси» Палмера

Нападающийвысказался об игре форвардав нынешнем сезоне АПЛ.

«Он провел невероятный сезон. Все говорили: "Какого черта 'Челси' выкинул 40 миллионов фунтов на кого-то, кто даже не зарекомендовал себя в Премьер-лиге?" Он доказал, что в этом нет необходимости», — заявил Антонио BBC.

Напомним, что Палмер пополнил составе «Челси» летом 2023-го года, перейдя из «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне форвард провел 33 матча за «синих» в АПЛ, забил 22 гола и сделал 10 голевых передач. Действующий контракт Палмера с «Челси» рассчитан до лета 2030- го года.