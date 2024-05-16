Виктор Са рассказал о задачах «Краснодара»

Зимний новичков «Краснодара»сообщил, какие задачи стоят перед игроками на два оставшихся матча чемпионата.

«Игра со "Спартаком" была решающей с точки зрения соперничества с "Зенитом" и "Динамо" в гонке за чемпионство, насколько сильно она влияет на вас и команду?

Конечно, это была очень важная игра, но сейчас ничего не поделаешь. У нас есть еще две игры, "Сочи" в гостях и "Динамо" дома, так что мы должны делать свою работу, выигрывать матчи, а потом посмотрим, что будет.

Я очень счастлив в "Краснодаре". Мне нравится город, нравится клуб, болельщики, все это. Идем день за днем, а там посмотрим», — сказал Са «СЭ».

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30-летний Виктор Са перешел из «Ботафого» в «Краснодар» в феврале 2024 года. Его контракт с «быками» действует до лета 2025 года. За команду он сыграл 11 матчей, забил один мяч.