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    «Тюмень» обыграл «СКА-Хабаровск», а «Волгарь» одолел «Нефтехимик»

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    Обзор матчей 24-го тура российской Первой лиги.

    «Тюмень»
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    «Тюмень»

    В одной из встреч «Тюмень» одолел «СКА-Хабаровск» со счетом 1:0.

    Единственный гол в этом матче забил нападающий тюменской команды Илья Порохов на 26-й минуте.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Тюмень — СКА-Хабаровск 1:0
    Гол: 1:0 Porokhov I. (26') Тюмень: Исламжан Насыров, Никита Печенкин, Денис Самойлов, Владислав Шитов, Lyubakov E., Baytukov R., Bem A., Bolotov E., Korotaev A., Markelov I., Porokhov I. СКА-Хабаровск: Ислам Имамов, Олег Кожемякин, Магомед Мусалов, Алексей Никитин, Николай Покидышев, Томас Рукас, Игорь Коновалов, Илья Петров, Яо Жан Шарль Оливье, Альбек Гонгапшев, Андрей Савинов Предупреждения: Томас Рукас (18'), Baytukov R. (31'), Bolotov E. (45+1'), Korotaev A. (63'), Никита Печенкин (65')

    После этого матча «Тюмень» занимает 7-е место в таблице Первой лиги с 45-ю очками в активе. «СКА-Хабаровск» — на 12-й позиции (41 баллов).

    Прогнозы на ФНЛ

    В параллельном матче «Волгарь» минимально обыграл «Нефтехимик» (1:0).

    Астраханская команда забила на 75-й минуте. Отличился полузащитник «Волгаря» Данил Клёнкин.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Волгарь — Нефтехимик 1:0
    Гол: 1:0 Данил Клёнкин (75') Волгарь: Олег Смирнов, Иван Хомуха, Илья Зуев, Алексей Павлишин, Данил Полубояринов, Евгений Шляков, Денис Ткачук, Дмитрий Лесников, Тимур Жамалетдинов, Gilyazetdinov A., Krivokhizhin E. Нефтехимик: Александр Кахидзе, Даниил Сагуткин, Максим Шоркин, Артём Голубев, Султан Джамилов, Давид Кокоев, Кирилл Морозов, Максим Петров, Константин Шильцов, Pershin M., Sitdikov M. Предупреждения: Илья Зуев (16'), Иван Хомуха (43'), Илья Зуев (59'), Александр Кахидзе (78'), Данил Липовой (86')

    «Волгарь» занимает 17-е место в таблице Первой лиги с 31-м очком в активе. «Нефтехимик» располагается на 11-й позиции (42 балла).

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