Казанский «Сокол» может прекратить существование

Существование казанского, выступающего во Второй лиге, находится под вопросом. Об этом рассказал президент ФНЛ

«Есть проблемы с "Соколом" из Казани. Там вопрос обязательств, которые взял на себя спонсор. Коллеги из клуба и из ФНЛ общаются с существующим партнером и ищут новых, чтобы продолжать сезон. Увы, такие случаи бывают.

Тут клуб, который появился недавно, и это было тяжело предсказать. Договариваемся с РФС о том, чтобы мы могли проводить финансовый аудит и контролировать динамику по определенным статьям бюджетов.

Многие европейские лиги имеют аудиторскую отчетность клубов за несколько сезонов. Это позволяет видеть в динамике изменения финансового состояния — и по доходам, и по расходам. Так появляется возможность анализировать, куда движется команда. А еще эта информация может быть интересна потенциальным покупателям клуба», — приводит слова Измайлова «Чемпионат».

«Сокол» занимает четвертое место в таблице группы четвертого дивизиона Б Второй лиги.