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    Рахимов о матче со «Спартаком»: После кубкового поражения они постараются реабилитироваться

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    Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался о предстоящем матче 29-го тура российской Премьер-лиги со «Спартаком», который состоится 19-го мая в 14:15 мск.

    Рашид Рахимов
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    Рашид Рахимов

    «Спартак в подвешенном состоянии из-за неопределённости с тренером? А может быть, наоборот, у них сейчас не подвешенное состояние, а новое состояние, которое даёт возможность им играть и почувствовать определённую уверенность. Они поменялись по игре, не только поменяли схему, они стали намного активнее и агрессивнее играть, с большим желанием.

    Матч будет очень сложным, и после кубкового поражения они постараются реабилитироваться. "Спартак" всегда был "Спартаком". Слишкович изменил команду не только тактически, но и психологически и эмоционально. В таких ситуациях это очень важно, чтобы пришли первые победы. Тогда появляется уверенность», — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

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    • После 28-и туров «Спартак» занимает 5-е место в таблице РПЛ с 46-ю очками в активе. «Рубин» располагается на 7-й позиции (41 балл).

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