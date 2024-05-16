«Сельта» — «Атлетик»: счет матча 2:1 (0:1), обзор голов

В матче 36-го тура испанской Примерыу себя дома победилаиз Бильбао со счетом 2:1.

На 23-й минуте счет открыл полузащитник гостей Алекс Беренгер.

«Сельта» ответила двумя забитыми мячами в середине второго тайма. Сначала на 68-й минуте отличился Виллиот Сведберг, а затем через три минуты молодой нападающий Уго Альварес.

Футбол. Испания. Примера Сельта — Атлетик 2:1 Голы: 0:1 Алехандро Беренгер (23'), 1:1 Уиллот Сведберг (68'), 2:1 Hugo Alvarez (71') Предупреждение: Карл Старфельт (80')

В 37-м туре «Сельта» отправится в гости к «Гранаде», а «Атлетик» примет «Севилью».