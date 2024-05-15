Игроки «Спартака» готовы просить у руководства оставить Слишковича

Футболистыхотят, чтобыстал постоянным тренером команды. Об этом рассказал защитник красно-белых Павел Маслов.

«Готова ли команда просить руководство о том, чтобы Слишкович остался? Думаю, да. Но думаю, это не совсем корректно приходить и просить. Каждый должен заниматься своим делом.

Чувствую ли, что голос футболистов будет учтен? Не знаю, но у нас есть опытные ребята, капитан команды. Может быть, эти вопросы будут задавать им.

Если зададут нам, то это будет понятно уже по факту», — приводит слова Маслова «Спорт-Экспресс».

«Спартак» под руководством Слишковича потерпел лишь одно поражение в восьми матчах. Босниец стал временным тренером команды после отставки Гильермо Абаскаля.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ после 28 туров.