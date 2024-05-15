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    Игроки «Спартака» готовы просить у руководства оставить Слишковича

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    Футболисты «Спартака» хотят, чтобы Владимир Слишкович стал постоянным тренером команды. Об этом рассказал защитник красно-белых Павел Маслов.

    Владимир Слишкович
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    Владимир Слишкович

    «Готова ли команда просить руководство о том, чтобы Слишкович остался? Думаю, да. Но думаю, это не совсем корректно приходить и просить. Каждый должен заниматься своим делом.

    Чувствую ли, что голос футболистов будет учтен? Не знаю, но у нас есть опытные ребята, капитан команды. Может быть, эти вопросы будут задавать им.

    Если зададут нам, то это будет понятно уже по факту», — приводит слова Маслова «Спорт-Экспресс».

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    • «Спартак» под руководством Слишковича потерпел лишь одно поражение в восьми матчах. Босниец стал временным тренером команды после отставки Гильермо Абаскаля.

    «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ после 28 туров.

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