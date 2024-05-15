Холанн: Было чуть нервно, много эмоций, но мы выиграли

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн прокомментировал победу своей команды в матче 34-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (2:0).«Было чуть нервно, много эмоций, но мы выиграли. Уже не так и важно, как мы выиграли. Ждём следующий матч», — приводит слова Холанда BBC

После 37 туров чемпионата Англии «Тоттенхэм» набрал 63 очка и занимает пятое место. «Манчестер Сити» после аналогичного количества матчей английской Премьер-лиги заработал 88 очков и располагается на первой строчке, опережая ближайшего преследователя в лице «Арсенала» на два очка.

В последнем туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» дома сыграет с «Вест Хэмом», а «Арсенал» примет «Эвертон».