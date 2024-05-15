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    «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»С одной рукой на трофее. «Ман Сити» взял под свой контроль титульную гонку, победив «Тоттенхэм»
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    Холанн: Было чуть нервно, много эмоций, но мы выиграли

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    Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн прокомментировал победу своей команды в матче 34-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (2:0).
      
    «Было чуть нервно, много эмоций, но мы выиграли. Уже не так и важно, как мы выиграли. Ждём следующий матч», — приводит слова Холанда BBC.

    Эрлинг Холанн
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    Эрлинг Холанн

    После 37 туров чемпионата Англии «Тоттенхэм» набрал 63 очка и занимает пятое место. «Манчестер Сити» после аналогичного количества матчей английской Премьер-лиги заработал 88 очков и располагается на первой строчке, опережая ближайшего преследователя в лице «Арсенала» на два очка.

    В последнем туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» дома сыграет с «Вест Хэмом», а «Арсенал» примет «Эвертон».

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