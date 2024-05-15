Тренер «Алавеса» о поражении от «Реала»: Они были лучше, вот и все

Главный тренервысказался о поражении своей команды в матче 36-го тура испанской Примеры с(0:5).

«Реал был лучше, вот и все. Есть большая разница в бюджете, и мы не смогли конкурировать, потому что нужно было сыграть идеально. Это лучшая команда в лиге. Дома мы смогли навязать борьбу, потому что действовали безупречно, а здесь они не дали нам достаточного количества шансов.

Всегда были команды, которые задавали тренды, и сейчас "Реал" превосходит их. Они могут ознаменовать собой эпоху. Они поехали играть вторым составом в Сан-Себастьян и выиграли (со счетом 1:0), затем поехали в Гранаду и выиграли 4:0», — сказал Гарсия AS.

После этого матча «Алавес» занимает 11-е место в таблице Примеры с 42 очками в активе. «Реал» — на 1-й позиции (93 балла).