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    Тренер «Алавеса» о поражении от «Реала»: Они были лучше, вот и все

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    Главный тренер «Алавеса» Луис Гарсия высказался о поражении своей команды в матче 36-го тура испанской Примеры с «Реалом» (0:5).

    Луис Гарсия
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    Луис Гарсия

    «Реал был лучше, вот и все. Есть большая разница в бюджете, и мы не смогли конкурировать, потому что нужно было сыграть идеально. Это лучшая команда в лиге. Дома мы смогли навязать борьбу, потому что действовали безупречно, а здесь они не дали нам достаточного количества шансов.

    Всегда были команды, которые задавали тренды, и сейчас "Реал" превосходит их. Они могут ознаменовать собой эпоху. Они поехали играть вторым составом в Сан-Себастьян и выиграли (со счетом 1:0), затем поехали в Гранаду и выиграли 4:0», — сказал Гарсия AS.

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    • После этого матча «Алавес» занимает 11-е место в таблице Примеры с 42 очками в активе. «Реал» — на 1-й позиции (93 балла).

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