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    Тео ЭрнандесТрансферный дайджест. 7-13 мая
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    «Зенит» сообщил, что подпишет новый контракт с Семаком на 5 лет с повышением зарплаты

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    Председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина объявила, что петербургский клуб подпишет новый контракт с главным тренером сине-бело-голубых Сергеем Семаком.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    Новый контракт сторон будет рассчитан на пять лет. Кроме того, специалисту повысят зарплату за весомый вклад в исторические результаты «Зенита».

    «Новый пятилетний контракт с Сергеем Семаком будет подписан 25 мая, в день 99-летия "Зенита". Достигнута договорённость с руководством клуба о повышении суммы контракта главного тренера, а также тренерского штаба и ключевых игроков, внёсших существенный вклад в результаты команды за предыдущие пять лет», — приводит слова Елены Илюхиной пресс-служба «Зенита».

    Календарь и таблица РПЛ

    В нынешнем сезоне сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице РПЛ за два тура до окончания чемпионата. При этом в пяти предыдущих сезонах «Зенит» становился чемпионом России.

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