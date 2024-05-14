«Зенит» сообщил, что подпишет новый контракт с Семаком на 5 лет с повышением зарплаты

Председатель совета директоров «Зенита»объявила, что петербургский клуб подпишет новый контракт с главным тренером сине-бело-голубых

Новый контракт сторон будет рассчитан на пять лет. Кроме того, специалисту повысят зарплату за весомый вклад в исторические результаты «Зенита».

«Новый пятилетний контракт с Сергеем Семаком будет подписан 25 мая, в день 99-летия "Зенита". Достигнута договорённость с руководством клуба о повышении суммы контракта главного тренера, а также тренерского штаба и ключевых игроков, внёсших существенный вклад в результаты команды за предыдущие пять лет», — приводит слова Елены Илюхиной пресс-служба «Зенита».

Календарь и таблица РПЛ

В нынешнем сезоне сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице РПЛ за два тура до окончания чемпионата. При этом в пяти предыдущих сезонах «Зенит» становился чемпионом России.