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    Хави: Провели хорошую игру и вернулись на второе место

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    Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес высказался об итогах матча против «Реал Сосьедада» (2:0).

    Хави Эрнандес
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    Хави Эрнандес

    «С этой командой всегда бывает тяжело. Против них сложно создавать моменты. Кроме того, мы не ожидали, что сегодня они выйдут с пятью полузащитниками — это всегда усложняет нам задачу. Мне показалось, они хорошо играют как команда.

    Мы вернулись на вторую строчку после поражения от "Жироны" и, я думаю, провели хорошую игру.

    Замена Левандовского? Потому что на этой неделе у нас три матча, но также и по тактическим соображениям. Нам нужно было снова прибавлять, поэтому на поле вышли Фермин и Ферран. Нужно было больше энергии.

    Мы приложили большие усилия, и Роберт в том числе. Я понимаю его недовольство — мне тоже не нравилось, когда меня меняли, но тренер должен думать о ситуации в целом», — приводит слова Хави As.

    В 36-м туре «Барселона» отправится к «Альмерии», а «Реал Сосьедад» примет «Валенсию».

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