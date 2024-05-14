Хави: Провели хорошую игру и вернулись на второе место

Главный тренервысказался об итогах матча против(2:0).

«С этой командой всегда бывает тяжело. Против них сложно создавать моменты. Кроме того, мы не ожидали, что сегодня они выйдут с пятью полузащитниками — это всегда усложняет нам задачу. Мне показалось, они хорошо играют как команда.

Мы вернулись на вторую строчку после поражения от "Жироны" и, я думаю, провели хорошую игру.

Замена Левандовского? Потому что на этой неделе у нас три матча, но также и по тактическим соображениям. Нам нужно было снова прибавлять, поэтому на поле вышли Фермин и Ферран. Нужно было больше энергии.

Мы приложили большие усилия, и Роберт в том числе. Я понимаю его недовольство — мне тоже не нравилось, когда меня меняли, но тренер должен думать о ситуации в целом», — приводит слова Хави As.

В 36-м туре «Барселона» отправится к «Альмерии», а «Реал Сосьедад» примет «Валенсию».