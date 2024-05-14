Постекоглу: Не собираюсь расстилать красную дорожку для «Манчестер Сити»

Главный тренервысказался о предстоящем матче противв АПЛ.

«У нас осталось шесть очков, за которые можно бороться. Для нас это главное.

Во вторник вечером нас ждет важный матч против "Сити", это станет отличным испытанием, как и игра с "Шеффилд Юнайтед". Я думаю, у нас есть все необходимое, чтобы сыграть в свой футбол и посмотреть, к чему это нас приведет.

"Ман Сити" — выдающаяся команда. Вместе с "Арсеналом" они сейчас эталон АПЛ. Они опережают нас на 20 с лишним очков, и нам есть, что отыгрывать. Но это домашний матч, это 95 минут футбола, и мы собираемся побороться.

Вы думаете, большинство наших болельщиков не захочет, чтобы мы победили? Я так не думаю. Я думаю, что большинство наших болельщиков создадут атмосферу, которую они всегда создают на наших матчах.

Это игра, которую нам нужно выиграть, и это именно то, что мы попытаемся сделать. "Манчестер Сити" еще не выиграл этот матч, и если вы думаете обратное, то это становится проблемой, будто мы расстилаем для них красную дорожку, а я не собираюсь этого делать.

Я не собираюсь просто сидеть и смотреть, как они выигрывают. Это не в моем стиле», — приводит слова Постекоглу Sky Sports.

Поединок между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити» состоится уже во вторник, 14 мая, и начнется в 22:00 мск.