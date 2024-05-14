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    Постекоглу: Не собираюсь расстилать красную дорожку для «Манчестер Сити»

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    Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу высказался о предстоящем матче против «Манчестер Сити» в АПЛ.

    Ангелос Постекоглу
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    Ангелос Постекоглу

    «У нас осталось шесть очков, за которые можно бороться. Для нас это главное.

    Во вторник вечером нас ждет важный матч против "Сити", это станет отличным испытанием, как и игра с "Шеффилд Юнайтед". Я думаю, у нас есть все необходимое, чтобы сыграть в свой футбол и посмотреть, к чему это нас приведет.

    "Ман Сити" — выдающаяся команда. Вместе с "Арсеналом" они сейчас эталон АПЛ. Они опережают нас на 20 с лишним очков, и нам есть, что отыгрывать. Но это домашний матч, это 95 минут футбола, и мы собираемся побороться.

    Вы думаете, большинство наших болельщиков не захочет, чтобы мы победили? Я так не думаю. Я думаю, что большинство наших болельщиков создадут атмосферу, которую они всегда создают на наших матчах.

    Это игра, которую нам нужно выиграть, и это именно то, что мы попытаемся сделать. "Манчестер Сити" еще не выиграл этот матч, и если вы думаете обратное, то это становится проблемой, будто мы расстилаем для них красную дорожку, а я не собираюсь этого делать.

    Я не собираюсь просто сидеть и смотреть, как они выигрывают. Это не в моем стиле», — приводит слова Постекоглу Sky Sports.

    Поединок между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити» состоится уже во вторник, 14 мая, и начнется в 22:00 мск.

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