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    Известно, по какой причине «Локомотив» решил продлить контракт с Галактионовым

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    Московский «Локомотив» принял решение не перестраивать команду и из-за этого не стал увольнять главного тренера Михаила Галактионова Московский «Локомотив» принял решение не перестраивать команду и из-за этого не стал увольнять главного тренера Михаила Галактионова.

    Михаил Галактионов
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    Михаил Галактионов

    «Потенциальные кандидаты на пост главного тренера в лице Николича или Черчесова настаивали бы на масштабной перестройке команды, что понесло бы за собой большие затраты.

    Клуб же испытывает проблемы с бюджетом после ухода немецкого менеджмента. В связи с этим будет только несколько трансферов — центральный нападающий и игрок в группу атаки. Все эти факторы привели к решению оставить Галактионова на посту тренера», — приводит слова источника «Чемпионат».

    «Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ за два тура до финиша.

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