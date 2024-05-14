Известно, по какой причине «Локомотив» решил продлить контракт с Галактионовым

Московский «Локомотив» принял решение не перестраивать команду и из-за этого не стал увольнять главного тренера Михаила Галактионова Московскийпринял решение не перестраивать команду и из-за этого не стал увольнять главного тренера

«Потенциальные кандидаты на пост главного тренера в лице Николича или Черчесова настаивали бы на масштабной перестройке команды, что понесло бы за собой большие затраты.

Клуб же испытывает проблемы с бюджетом после ухода немецкого менеджмента. В связи с этим будет только несколько трансферов — центральный нападающий и игрок в группу атаки. Все эти факторы привели к решению оставить Галактионова на посту тренера», — приводит слова источника «Чемпионат».

«Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ за два тура до финиша.