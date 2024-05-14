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    Игнашевич: Все футболисты «Балтики» мечтают сыграть главный матч сезона в «Лужниках»

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    Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в финале Пути регионов Кубка России.

    Сергей Игнашевич
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    Сергей Игнашевич

    «Мы уже не думаем об игре с "Динамо", у нас нет никаких потрясений, это футбол. Мы на своем поле и забивали на последних минутах, и пропускали на последних минутах. За это болельщики и любят эту игру. Что касается матча со "Спартаком", это совсем другой турнир и другие эмоции. Все наши футболисты мечтают сыграть главный матч сезона в "Лужниках".

    У нас впереди два матча, мы будем настраиваться и на матчи чемпионата, но Кубок — это полуфинал, это мечта для футболистов и болельщиков. Надеемся, что мы ярко проведем матч и напишем историю клуба яркой страницей», — цитирует Игнашевича «Матч ТВ».

    Матч «Балтика» — «Спартак» состоится 14 мая в Калининграде. Начало — в 20:45 мск.

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