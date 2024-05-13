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    Семин жестко раскритиковал «Пари НН» после поражения от «Сочи»

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    Известный тренер Юрий Семин признался, что его удивило разгромное поражение «Пари НН» от «Сочи» (1:6) в 28-м туре РПЛ.

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    «Просто не получается представить, как "Пари НН" могло потерпеть такое поражение от "Сочи".

    Нельзя сказать, с чем оно может быть связано. Как можно было так проиграть, если команда борется за выживание?», — приводит слова Семина «Спорт-Экспресс».

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    • «Пари НН» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ за два тура до финиша, при этом опережая трех ближайших преследователей лишь по дополнительным очкам.

    Напомним, в конце июля «Пари НН» уволил Сергея Юрана и назначил на пост главного тренера серба Сашу Илича.

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