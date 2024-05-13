Семин жестко раскритиковал «Пари НН» после поражения от «Сочи»

Известный тренерпризнался, что его удивило разгромное поражениеот «Сочи» (1:6) в 28-м туре РПЛ.

«Просто не получается представить, как "Пари НН" могло потерпеть такое поражение от "Сочи".

Нельзя сказать, с чем оно может быть связано. Как можно было так проиграть, если команда борется за выживание?», — приводит слова Семина «Спорт-Экспресс».

«Пари НН» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ за два тура до финиша, при этом опережая трех ближайших преследователей лишь по дополнительным очкам.

Напомним, в конце июля «Пари НН» уволил Сергея Юрана и назначил на пост главного тренера серба Сашу Илича.