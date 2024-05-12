Илич: Проблема в чем? Во всем

Главный тренерподвел итог матча против(1:6).

«Прежде всего, поздравляю "Сочи" с победой. Мы пропустили быстрый гол, после этого у нас начались проблемы. А соперник наказал нас за каждую ошибку во втором тайме.

Мы играли недостаточно хорошо в первом тайме. Нужно было что‑то менять. Что я и сделал. Но и во втором тайме пропустили глупые голы.

Проблема в чем? Во всем. У нас еще два матча впереди. Будем работать», — цитирует Илича «Матч ТВ».

После этого матча «Сочи» занимает последнее 16-е место в таблице РПЛ с 23 очками в активе. «Пари НН» — на 12-й позиции (29 баллов).