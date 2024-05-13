«Ливерпуль» может подписать вингера «Ньюкасла»

рассматривает возможность приобретения атакующего полузащитника «Ньюкасла»

По информации Daily Express, «Ливерпуль» может предложить за 23-летнего вингера до 100 миллионов фунтов.

Источник при этом отмечает, что в случае продажи Гордона «Ньюкасл», скорее всего, попытается удержать Александра Исака, в подписании которого заинтересован «Арсенал».

Transfermarkt оценивает стоимость Гордона в 50 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в английской Премьер-лиге 34 матча, забил 10 мячей и сделал 10 результативных передач.

Напомним, до перехода в «Ньюкасл» Гордон выступал за «Эвертон».