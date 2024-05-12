«Сокол» обыграл «Тюмень», «Торпедо» поделило очки с «Аланией»

Подошли к концу два матча российской Первой лиги.

Саратовский «Сокол» у себя дома победил «Тюмень» со счетом 2:1.

В составе хозяев отличились Артем Максименко и Дмитрий Сасин с пенальти. За «Тюмень» забил ее лучший бомбардир Илья Порохов.

Футбол. Россия. ФНЛ Сокол — Тюмень 2:1 Голы: 1:0 Александр Максименко (6'), 1:1 Porokhov I. (32'), 2:1 Дмитрий Сасин (пенальти) (38') Сокол: Пётр Косаревский, Александр Максименко, Арсен Адамов, Заурбек Плиев, Илья Сериков, Владимир Азаров, Михаил Мальцев, Дмитрий Сасин, Владислав Самко, Molodtsov A., Zabelin P. Тюмень: Исламжан Насыров, Никита Печенкин, Денис Самойлов, Владислав Шитов, Lyubakov E., Baytukov R., Bolotov E., Korotaev A., Markelov I., Porokhov I., Sinyak A. Предупреждения: Korotaev A. (38'), Zabelin P. (71'), Никита Печенкин (87'), (90')

Календарь и таблица ФНЛ

В еще одном матче «Торпедо» и «Алания» не забили мячей — 0:0.