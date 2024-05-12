«Сокол» обыграл «Тюмень», «Торпедо» поделило очки с «Аланией»

Саратовский «Сокол» у себя дома победил «Тюмень» со счетом 2:1.
В составе хозяев отличились Артем Максименко и Дмитрий Сасин с пенальти. За «Тюмень» забил ее лучший бомбардир Илья Порохов.
Футбол. Россия. ФНЛ
Сокол — Тюмень 2:1
Голы: 1:0 Александр Максименко (6'), 1:1 Porokhov I. (32'), 2:1 Дмитрий Сасин (пенальти) (38') Сокол: Пётр Косаревский, Александр Максименко, Арсен Адамов, Заурбек Плиев, Илья Сериков, Владимир Азаров, Михаил Мальцев, Дмитрий Сасин, Владислав Самко, Molodtsov A., Zabelin P. Тюмень: Исламжан Насыров, Никита Печенкин, Денис Самойлов, Владислав Шитов, Lyubakov E., Baytukov R., Bolotov E., Korotaev A., Markelov I., Porokhov I., Sinyak A. Предупреждения: Korotaev A. (38'), Zabelin P. (71'), Никита Печенкин (87'), (90')
В еще одном матче «Торпедо» и «Алания» не забили мячей — 0:0.
Футбол. Россия. ФНЛ
Торпедо — Алания 1:0
Гол: : (86') Торпедо: Егор Бабурин, Сергей Бородин, Иван Кузьмичёв, Владимир Москвичёв, Александр Орехов, Игорь Лебеденко, Ираклий Манелов, Даниил Шамкин, Cherviakov R., Ivankov A., Shevchenko G. Алания: Георгий Натабашвили, Алан Багаев, Аллон Бутаев, Хетаг Кочиев, Сослан Качмазов, Руслан Дауров, Ибрагим Цаллагов, Алан Цараев, Николай Гиоргобиани, Ислам Машуков, Gurtsiev B. Предупреждения: Сослан Качмазов (28'), Ираклий Манелов (53'), Георгий Гонгадзе (83'), Давид Шавлохов (84')