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    «Сокол» обыграл «Тюмень», «Торпедо» поделило очки с «Аланией»

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    Подошли к концу два матча российской Первой лиги.

    «Сокол»
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    «Сокол»

    Саратовский «Сокол» у себя дома победил «Тюмень» со счетом 2:1.

    В составе хозяев отличились Артем Максименко и Дмитрий Сасин с пенальти. За «Тюмень» забил ее лучший бомбардир Илья Порохов.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Сокол — Тюмень 2:1
    Голы: 1:0 Александр Максименко (6'), 1:1 Porokhov I. (32'), 2:1 Дмитрий Сасин (пенальти) (38') Сокол: Пётр Косаревский, Александр Максименко, Арсен Адамов, Заурбек Плиев, Илья Сериков, Владимир Азаров, Михаил Мальцев, Дмитрий Сасин, Владислав Самко, Molodtsov A., Zabelin P. Тюмень: Исламжан Насыров, Никита Печенкин, Денис Самойлов, Владислав Шитов, Lyubakov E., Baytukov R., Bolotov E., Korotaev A., Markelov I., Porokhov I., Sinyak A. Предупреждения: Korotaev A. (38'), Zabelin P. (71'), Никита Печенкин (87'), (90')

    Календарь и таблица ФНЛ

    В еще одном матче «Торпедо» и «Алания» не забили мячей — 0:0.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Торпедо — Алания 1:0
    Гол: : (86') Торпедо: Егор Бабурин, Сергей Бородин, Иван Кузьмичёв, Владимир Москвичёв, Александр Орехов, Игорь Лебеденко, Ираклий Манелов, Даниил Шамкин, Cherviakov R., Ivankov A., Shevchenko G. Алания: Георгий Натабашвили, Алан Багаев, Аллон Бутаев, Хетаг Кочиев, Сослан Качмазов, Руслан Дауров, Ибрагим Цаллагов, Алан Цараев, Николай Гиоргобиани, Ислам Машуков, Gurtsiev B. Предупреждения: Сослан Качмазов (28'), Ираклий Манелов (53'), Георгий Гонгадзе (83'), Давид Шавлохов (84')
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