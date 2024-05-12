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    Максим Глушенков«Оренбург» — «Локомотив». Онлайн
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    «Оренбург» — «Локомотив»: стартовые составы команд

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    Сегодня, 12 мая, состоится матч 28-го тура РПЛ, в котором сыграют «Оренбург» и московский «Локомотив».

    ФК «Локомотив»
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    ФК «Локомотив»

    Встреча начнется в 14:00 мск.

    «Оренбург»:Сысуев, Хотулев, Гогличидзе, Адамов, Томпсон, Перес, Башич, Флорентин, Горбани, Мансилья, Воробьев.

    «Локомотив»: Лантратов, Ньямси, Ненахов, Сильянов, Морозов, Баринов, Миранчук, Батраков, Пиняев, Глушенков, Сулейманов.

    Прогноз на матч «Оренбург» — «Локомотив» доступен по ссылке.

    После 27 туров Российской Премьер-Лиги «Оренбург» располагается на 13-м месте в турнирной таблице, набрав 29 очков.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Локомотив» занимает пятую строчку. В активе команды Михаила Галактионова 44 очка.

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