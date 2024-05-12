«Оренбург» — «Локомотив»: стартовые составы команд

ФК «Локомотив» Фото: globallookpress.com
Встреча начнется в 14:00 мск.
«Оренбург»:Сысуев, Хотулев, Гогличидзе, Адамов, Томпсон, Перес, Башич, Флорентин, Горбани, Мансилья, Воробьев.
«Локомотив»: Лантратов, Ньямси, Ненахов, Сильянов, Морозов, Баринов, Миранчук, Батраков, Пиняев, Глушенков, Сулейманов.
Прогноз на матч «Оренбург» — «Локомотив» доступен по ссылке.
После 27 туров Российской Премьер-Лиги «Оренбург» располагается на 13-м месте в турнирной таблице, набрав 29 очков.
«Локомотив» занимает пятую строчку. В активе команды Михаила Галактионова 44 очка.