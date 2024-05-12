Морено: Не всегда удается побеждать с таким счетом, это достаточно необычно

Главный тренерподвел итог матча против(6:1).

«Я всегда верю в свою команду, в то, что мы можем побеждать в каждом матче. Конечно, не всегда удается побеждать с таким счетом, это достаточно необычно. Тем не менее команда этого заслуживает, она показывает это своей игрой. В целом мои ребята справились. По ходу игры пришлось вносить корректировки, несмотря на то что мы выигрывали. В целом я считаю, что мы заслужили победу.

Я — футбольный тренер, в футболе давление — это вполне нормально. Наши игроки все понимают, мы должны выиграть оставшиеся матчи. Мы должны быть рады, потому что занимаемся любимой работой», — цитирует Морено «Матч ТВ».

После этого матча «Сочи» занимает последнее 16-е место в таблице РПЛ с 23 очками в активе. «Пари НН» — на 12-й позиции (29 баллов).