Гончаренко: На поле было мало связанного с игрой в футбол

Главный тренер екатеринбургскоговысказался о матче против(0:0).

«Если про турнирную ситуацию, то, наверное, это движение вперед. На поле было мало конструктива, много единоборств, длинных передач, мало связанного с игрой в футбол.

Хотя можно понять команды — любая ошибка могла привести к тому, что нужно было бы отыгрываться и неизвестно, чем бы это закончилось», — приводит слова Гончаренко «Матч ТВ».

После этого матча «Факел» занимает 11-е место в таблице РПЛ с 29-ю очками в активе. «Урал» — на 13-й позиции с тем же количеством баллов.

В следующем матче «Факел» сыграет против «Локомотива» 18-го мая, а команда Виктора Гончаренко 19-го мая встретится с «Оренбургом».