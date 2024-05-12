Черевченко: По таблице приемлемый результат

Главный тренерпрокомментировал матч против(0:0).

«Пока по таблице приемлемый результат. Никаких сложностей не было. Ребята были готовы к игре "Урала". Спокойно оборонялись и делали свою работу.

Замена Маркова? Проблема со здоровьем небольшая. Изначально планировали, что он не готов на полный матч.

Малое количество голов? Работать надо больше на тренировках», — приводит слова Черевченко «Матч ТВ».

После этого матча «Факел» занимает 11-е место в таблице РПЛ с 29-ю очками в активе. «Урал» — на 13-й позиции с тем же количеством баллов.

В следующем матче «Факел» сыграет против «Локомотива» 18-го мая, а команда Виктора Гончаренко 19-го мая встретится с «Оренбургом».