Рахимов ответил на вопрос о своем будущем в «Рубине»

Главный тренервысказался о своем будущем в казанском клубе.

«Я им всем сказал: "Вы ни о чем не думайте. Вы — профессионалы. И должны показывать свой уровень". Все, что происходит, это неотъемлемая часть футбола. К сожалению, я знаю, порой эти моменты присутствуют. Знаете песню про танкистов? Сидят три танкиста, три веселых друга. Я уже 20 лет как тренер, таких моментов бывает много. Мое дело — делать свою работу.

Что скрывать, такие вещи влияют на команду. Но моя задача — успокоить, дать понять, что мы не зря проводим такой неплохой сезон. Знаете, давайте больше не говорить про "танкистов". Они сидят в танке, и им плохо становится. В футболе такие разговоры неизбежны. Они на меня не влияют. Я знаю, что я могу, знаю свой уровень, знаю, что умею. Я понимаю, что есть вещи, которые в футболе, к сожалению, есть. Но я не должен на этом зацикливаться. Мне очень важна реакция команды, чтобы на нее это не влияло. Не думаю, что Генич просто сказал, он где‑то что‑то услышал. Да и я слышал, знаю кое‑что…. Но я спал сегодня хорошо. В час ночи лег, в полвосьмого встал. Нормально подготовился.

Мы все — наемные работники, и это не от меня зависит. Я за год вижу много позитивных моментов. Здесь уже решение клуба. Продолжать дальше развиваться или сделать что‑нибудь другое, взять другое направление. Это должен решать клуб. Навязываться в этой ситуации неправильно, я должен выполнять свою работу. Мы вместе с президентом, с раисом сделали очень многое. Вы же видите, что про нас говорят? Что против этого "Рубина" играть очень тяжело. Мне такое нравится, когда так про команду говорят. Но это нужно доказывать в каждой игре», — цитирует Рахимова «Матч ТВ».