Рахимов: Мне очень не понравилась реакция команды после первого удаления у соперника

Главный тренердал комментарий по поводу матча против(3:1).

«Могли забить больше. Но мне очень не понравилась реакция команды после первого удаления у соперника. Мы стали не добегать, стали не дорабатывать. Позволили сопернику забить, "Ростов" получил право на пенальти… Нельзя делать акцент на игру в большинстве. Надо играть так же, как в равных составах. Перестроились только после того, как нам не забили пенальти.

Сегодня у нас прошли два стандарта, но и с игры создали много моментов. К сожалению, не реализовали.

Даку держит определенный уровень. Естественно, он сам расстроен, что он не реализовал свои моменты. Но я всегда говорю ему, что он должен проводить целостную игру. А у него бывают моменты, когда он выключился из ситуации. Но мы видим, что он вышел на определенный уровень», — цитирует Рахимова «Матч ТВ».

«Рубин» поднялся на шестое место в турнирной таблице — 41 очко. «Ростов» находится на восьмой строчке — 40 очков.