«Арсенал» Тула — «Нефтехимик»: счет матча 1:0, обзор гола

Фрагмент матча Фото: t.me/fcneftekhimik
Единственный гол в этом матче хозяева забили на 76-й минуте. Отличился нападающий «Арсенала» Джонатан Окоронкво.
Футбол. Россия. ФНЛ
Арсенал Тула — Нефтехимик 1:0
Арсенал Тула: Михаил Кержаков, Вячеслав Караваев, Страхиня Эракович, Нино, Дуглас Сантос, Вендел, Вильмар Барриос, Клаудиньо, Артур, Матео Кассьерра, Иван Сергеев Нефтехимик: Владислав Тороп, Виллиан Роша, Илья Агапов, Мойзес, Саша Зделар, Иван Обляков, Аббосбек Файзуллаев, Адольфо Гайч, Фёдор Чалов, Антон Заболотный, Diveev I.
После этого матча тульский «Арсенал» занимает 4-е место в таблице Первой лиги с 51-м очком в активе. «Нефтехимик» — на 9-й позиции (42 балла).