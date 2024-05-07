2-й таймПСЖ — Боруссия ДортмундОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джейдон Санчо и Матс Хуммельс«ПСЖ» — «Боруссия» Дортмунд. Онлайн
  • 22:17
    • Шнайдер вышла во второй круг турнира в Риме, где сыграет с Самсоновой
  • 21:20
    • «Зенит» одолел ЦСКА и сравнял результат в серии
  • 20:18
    • «Жирону» могут не допустить к Лиге чемпионов из-за «Манчестер Сити»
  • 17:49
    • «Флуминенсе» объявил о переходе в Тиаго Силвы
    Все новости спорта

    Тухель: «Реал» — это один из величайших клубов в мире, поэтому мы ожидаем отличный полуфинал

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Футбол Германии Бавария Футбол Испании Реал Мадрид
    Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель высказался о предстоящем ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Реалом».

    Томас Тухель
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Томас Тухель

    «Первый матч получился неплохим: мы были чуть лучше соперника, но, увы, не победили. Учитывая, что "Реал" завтра играет на своём поле, вероятность их победы составляет 51%. Мы хотим пробиться в финал. И завтра мы выйдём на поле с целью попасть на "Уэмбли", на меньшее мы не рассчитываем. "Реал" — это один из величайших клубов в мире, как и наша команда, поэтому мы ожидаем отличный полуфинал», — приводит слова Тухеля Eurosport.

  • ЛЧ. «Боруссия» надеется сдержать Мбаппе в Париже, «Бавария» — сломить проклятье «Сантьяго Бернабеу»
  • Краткий обзор предстоящих матчей 1/2 финала Лиги чемпионов
  • Вчера

    • Первый матч между «Реалом» и «Баварией» завершился вничью 2:2. Ответная игра пройдет 8 мая в Мадриде, начало — в 22:00 мск.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • В Мадриде ожидается результативный футбол
  • «Реал» Мадрид — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • «Фиалки» пробьются в финал Лиги конференций?
  • «Брюгге» — «Фиорентина». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Сумеют ли «Химки» подняться на вершину?
  • «Динамо» Махачкала — «Химки». Прогноз и ставки
  • 2.49
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.95
  • Экспресс дня 8 мая
  • Завтра в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Брюгге — Фиорентина
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  2.49
  • Прогноз на матч Динамо Махачкала — Химки
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  5.50
  • Прогноз на матч Реал — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Наполитано — Берреттини
  • Теннис
  • Завтра в 13:30
    •  2.29
  • Прогноз на матч Ванкувер — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Дрейпер — Чорич
  • Теннис
  • Послезавтра в 12:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Флорида — Бостон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры