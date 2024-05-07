Тухель: «Реал» — это один из величайших клубов в мире, поэтому мы ожидаем отличный полуфинал

Главный тренер мюнхенскойвысказался о предстоящем ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с

«Первый матч получился неплохим: мы были чуть лучше соперника, но, увы, не победили. Учитывая, что "Реал" завтра играет на своём поле, вероятность их победы составляет 51%. Мы хотим пробиться в финал. И завтра мы выйдём на поле с целью попасть на "Уэмбли", на меньшее мы не рассчитываем. "Реал" — это один из величайших клубов в мире, как и наша команда, поэтому мы ожидаем отличный полуфинал», — приводит слова Тухеля Eurosport.

Первый матч между «Реалом» и «Баварией» завершился вничью 2:2. Ответная игра пройдет 8 мая в Мадриде, начало — в 22:00 мск.