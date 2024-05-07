Писарев считает, что Тюкавин мог бы заиграть в лондонском «Арсенале»

Тренер сборной России по футболусчитает, что форвард «Динамо»мог бы продолжить карьеру в лондонском «Арсенале».

В воскресенье «Динамо» в матче 27‑го тура РПЛ обыграло «Сочи» со счетом 3:2. Тюкавин отличился на 53‑й минуте, забив пяткой после передачи Сергея Паршивлюка.

«Тюкавин — единственный кандидат на переход в "Арсенал", он не зазвездится, зная его характер. Он великолепно скоординировался во время гола, как быстро он принял решение. Это было не на авось», — сказал Писарев «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 21‑летний Тюкавин записал на свой счет 14 мячей в чемпионате России.