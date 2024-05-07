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    Писарев считает, что Тюкавин мог бы заиграть в лондонском «Арсенале»

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    Тренер сборной России по футболу Николай Писарев считает, что форвард «Динамо» Константин Тюкавин мог бы продолжить карьеру в лондонском «Арсенале».

    Константин Тюкавин
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    Константин Тюкавин

    В воскресенье «Динамо» в матче 27‑го тура РПЛ обыграло «Сочи» со счетом 3:2. Тюкавин отличился на 53‑й минуте, забив пяткой после передачи Сергея Паршивлюка.

    «Тюкавин — единственный кандидат на переход в "Арсенал", он не зазвездится, зная его характер. Он великолепно скоординировался во время гола, как быстро он принял решение. Это было не на авось», — сказал Писарев «Матч ТВ».

    В нынешнем сезоне 21‑летний Тюкавин записал на свой счет 14 мячей в чемпионате России.

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