Аморим: Я останусь в «Спортинге»

Наставник «Спортинга»заявил, что не покинет лиссабонский клуб в обозримом будущем. Напомним, ранее специалистом интересовались английские «Ливерпуль» и «Вест Хэм».

«Я остаюсь в "Спортинге", у меня контракт. Посвящаю победу в чемпионате всем болельщикам. Теперь постараемся выиграть третий чемпионский титул», — приводит слова Аморима ESPN.

В нынешнем сезоне «Спортинг» в 20-й раз стал чемпионом Португалии. При Амориме это второй титул для команды. В следующем матче внутреннего первенства лиссабонские «львы» сыграют с «Эшторилом».

Игра 33-го тура чемпионата Португалии состоится в субботу, 11 мая, и начнётся в 20:00 мск. В финале Кубка страны «Спортинг» встретится с «Порту».