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    РПЛ назвала фамилии номинантов на звание лучшего футболиста по итогам апреля

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    Российская Премьер-Лига объявила имена номинантов на звание лучшего игрока по итогам апреля.

    Константин Тюкавин
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    Константин Тюкавин

    За награду поборются нападающий «Динамо» Константин Тюкавин, форвард «Краснодара» Джон Кордоба, футболист «Ростова» Роналдо, полузащитник «Балтики» Данила Козлов и хавбек «Локомотива» Максим Глушенков.

    В пяти апрельских матчах Джон Кордоба забил пять голов и сделал одну результативную передачу.

    Константин Тюкавин в пяти играх набрал пять очков по системе «гол+пас» (четыре мяча и одна голевая передача).

    Роналдо также забил четыре гола и сделал один ассист, Данила Козлов в пяти матчах забил два гола и сделал две результативные передачи. Максим Глушенков, в свою очередь, отыграл четыре матча РПЛ в апреле и сделал шесть ассистов.

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