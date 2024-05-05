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    Морено: Совершили ошибки в обороне, которые непозволительно допускать

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    Главный тренер «Сочи» Роберт Морено высказался о матче против «Динамо» (2:3).

    Роберт Морено
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    Роберт Морено

    «Конечно, неприятно. Мы два раза возвращались в игру, но в то же время совершили ошибки в обороне, которые непозволительно допускать. Мы позволили им забить три гола, но это футбол. Эта игра состоит из ошибок, нам только нужно продолжать бороться.

    Очень просто объяснить. Они находились на третьем месте, борются за чемпионство, мы находимся на последней строчке, но несмотря на это, мы сумели им доставить проблемы в этом матче.

    Мне показали желтую карточку в моменте, когда я обращался к арбитру. Я не понимал, почему судья сегодня не проверял наши моменты. Там было два очевидных пропущенных фола. Он мог показать вторую карточку Бальбуэне, когда был удар нашего нападающего, был чистый фол.

    Потом также не поставили пенальти, когда Сауль атаковал. Мы смотрели видео, там был наступ, но ни в первом, ни во втором эпизоде арбитр даже не стал проверять VAR. Он сказал, что там ничего не произошло. Он показал мне желтую карточку, когда я обращался к нему.

    Конечно, если бы проверили те эпизоды, матч мог бы сложиться совсем по‑другому. Наверное, просто, когда команда идет на последнем месте, еще не давать им шанса и судить таким образом», — приводит слова Морено «Матч ТВ».

    Таким образом, «Динамо» догнало «Зенит» и «Краснодар» в турнирной таблице РПЛ — у этих команд по 50 очков. «Сочи» с 21 баллом идет на последнем месте в таблице чемпионата.

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