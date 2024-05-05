Клопп: Мы были хороши практически во всех областях в атаке

Главный тренерподвел итог матча против(4:2).

«Это был действительно хороший матч. "Тоттенхэм" может оказать давление на "Астон Виллу" в борьбе за Лигу чемпионов. Для успешной игры нужен импульс. Я бы сказал, что трех очков достаточно, и ребята так и подумали.

Сегодня на "Энфилде" была особая атмосфера. Мы вели 4:0, я сделал замены, и мы потеряли организованность. "Тоттенхэм" показал, насколько они могут быть хороши. Я доволен игрой.

Мы были хороши практически во всех областях в атаке. Отличные передачи. Так много всего было хорошего. Мы сохраняли спокойствие. Мне очень понравилась наша игра. Голы были потрясающие.

Мо был великолепен, он провел действительно отличный матч. Его взаимодействие с Харви было хорошим. Я доволен за него. Ни один из ребят не хочет играть плохо, зачем им это? Мо показал, на что он способен.

Делаешь, значит, делаешь, а если упускаешь момент, то упускаешь. Если мы выиграем оставшиеся матчи, то сможем достичь пятого результата по количеству очков для "Ливерпуля".

Я бы соврал, если бы сказал, что сейчас нахожусь на пике эмоций, будут еще игры. Через две недели будет новый день», — цитирует Клоппа ВВС.

После этого матча «Ливерпуль» занимает 3-е место в таблице АПЛ с 78 очками в активе. «Тоттенхэм» — на 5-й позиции (60).